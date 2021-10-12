Застрелившему коллегу в Нижнем Новгороде инкассатору дали 1,5 года колонии

Инкассатор из Нижнего Новгорода будет отбывать полтора года в колонии за то, что случайно застрелил своего 23-летнего коллегу во время учений, сообщает «РЕН ТВ».

Инкассатор случайно застрелил коллегу в Нижнем Новгороде

Как сообщил подсудимый Николай Баринов, он забыл разрядить пистолет перед тренировкой.

Инцидент произошел в офисе почтовой компании, где инкассаторы собрались, чтобы отработать действия на случай ограбления. По неизвестной причине вместо муляжа на учениях использовалось боевое оружие.

Свою вину в суде инкассатор полностью признал и попросил прощения у родных погибшего.

Инцидент больше походит на случайность, а не на умышленное убийство. Так решили и в суде, вынося приговор инкассатору.

Мать погибшего намерена взыскать с компании, в которой работал сын, 8 млн рублей в качестве морального вреда.


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ФОТО: flickr/Joe Gratz
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