Застрелившему коллегу в Нижнем Новгороде инкассатору дали 1,5 года колонии
Инкассатор из Нижнего Новгорода будет отбывать полтора года в колонии за то, что случайно застрелил своего 23-летнего коллегу во время учений, сообщает «РЕН ТВ».
Как сообщил подсудимый Николай Баринов, он забыл разрядить пистолет перед тренировкой.
Инцидент произошел в офисе почтовой компании, где инкассаторы собрались, чтобы отработать действия на случай ограбления. По неизвестной причине вместо муляжа на учениях использовалось боевое оружие.
Свою вину в суде инкассатор полностью признал и попросил прощения у родных погибшего.
Инцидент больше походит на случайность, а не на умышленное убийство. Так решили и в суде, вынося приговор инкассатору.
Мать погибшего намерена взыскать с компании, в которой работал сын, 8 млн рублей в качестве морального вреда.
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