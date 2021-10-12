Застрелившему коллегу в Нижнем Новгороде инкассатору дали 1,5 года колонии

Как сообщил подсудимый Николай Баринов, он забыл разрядить пистолет перед тренировкой.

Инцидент произошел в офисе почтовой компании, где инкассаторы собрались, чтобы отработать действия на случай ограбления. По неизвестной причине вместо муляжа на учениях использовалось боевое оружие.

Свою вину в суде инкассатор полностью признал и попросил прощения у родных погибшего.

Инцидент больше походит на случайность, а не на умышленное убийство. Так решили и в суде, вынося приговор инкассатору.

Мать погибшего намерена взыскать с компании, в которой работал сын, 8 млн рублей в качестве морального вреда.



