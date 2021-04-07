Инкассатор случайно застрелил коллегу в Нижнем Новгороде

Инкассатор случайно застрелил коллегу в Нижнем Новгороде, передает «Интерфакс».

Возбуждено уголовное дело.

Как передает агентство, во время инструктажа один сотрудник случайно выстрелил в другого, в результате чего 23-летний человек скончался.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нижний НовгородПроисшествиеИнкассаторы
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