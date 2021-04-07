Инкассатор случайно застрелил коллегу в Нижнем Новгороде
7 апреля 202113:13
Инкассатор случайно застрелил коллегу в Нижнем Новгороде, передает «Интерфакс».
Возбуждено уголовное дело.
Как передает агентство, во время инструктажа один сотрудник случайно выстрелил в другого, в результате чего 23-летний человек скончался.
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- Инкассатор случайно застрелил коллегу в Нижнем Новгороде
7 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru