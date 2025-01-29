Застрелившему калужских лесничих лесорубу назначили экспертизу посмертно

Сотрудники лесничества на «Газели» приехали к месту незаконной вырубки леса в деревне Усохи Куйбышевского района. Там их в заложники взял подозреваемый. Троих он застрелил, а двоих отпустил, после чего покончил с собой. Следы расправы он пытался скрыть, совершив поджог служебного автомобиля лесничих.

Ранее экс-депутата Госдумы Глущенко приговорили к 24 годам за тройное убийство. С учетом приговора за организацию убийства политика Галины Старовойтовой в 1998 году суд назначил ему наказание в виде 24 лет лишения свободы







