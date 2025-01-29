В Калужской области захвативший заложников убил троих лесничих

Мужчина в Калужской области захватил в заложники лесничих, убил троих из них, а потом и себя. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша. Мужчина, занимавшийся незаконной вырубкой леса, оказал сопротивление при задержании сотрудникам лесничества.

По словам губернатора, остальные люди, также оказавшиеся в заложниках, освобождены. Они не пострадали, угрозы их здоровью или жизни нет.

Преступник был ранее судим. По факту произошедшего заведено уголовное дело, сообщило управление СКР по региону.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против банды подростков в Краснодарском крае. Группа несовершеннолетних портит общедомовое имущество в домах, применяет насилие против детей и пожилых.



