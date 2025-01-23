Экс-депутата Госдумы Глущенко приговорили к 24 годам за тройное убийство
Экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко санкт-петербургский Приморский районный суд признал виновным в тройном убийстве. С учетом приговора за организацию убийства политика Галины Старовойтовой в 1998 году суд назначил ему наказание в виде 24 лет лишения свободы (за тройное убийство Глущенко получил 18 лет колонии). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Суд счел доказанной причастность Глущенко к убийству бизнесмена Вячеслава Шевченко, партнера Шевченко Юрия Зорина и переводчицы Виктории Третьяковой, совершенному на Кипре в 2004 году.
Обвинительный вердикт вынесли присяжные заседатели, Глущенко свою вину не признал.
Ранее Колпинский районный суд Санкт-Петербурга получил ходатайство об условно-досрочном освобождении Виталия Акишина, исполнителя убийства депутата Старовойтовой. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru