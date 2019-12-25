Заслуженный учитель предположил причины нападения ученика с молотком на педагога
Директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН призвал внедрять в работу школ профессиональные медико-психолого-педагогические службы.
Следователи изучат материалы дела о нападении школьника с молотком на учительницу в Екатеринбурге. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, планируется опросить пострадавшую женщину, подростка, его законных представителей и возможных свидетелей.
Утром в среду 15-летний подросток напал на 54-летнюю учительницу русского языка и литературы около ее дома, нанес ей удары молотком по голове. Женщина отказалась от госпитализации, по оценкам врачей, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. По информации одноклассников, мальчик напал на учительницу, которая была также его классным руководителем, из-за плохих четвертных оценок по русскому языку и литературе. Педагог дала ему неделю, чтобы выучить монолог Чацкого из произведения Грибоедова. Школьник должен был сдать его накануне, но не смог.
Педагоги охарактеризовали подростка как спокойного и неконфликтного, но отметила, что у него были проблемы в учебе. Ученики подтвердили, что нападавший был тихим школьником.
Заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН рассказал о возможных причинах, толкнувших подростка на преступление.
«Об этом можно долго разговаривать. Как говорится, в тихом омуте черти водятся. Все девиации и отклонения, всплески немотивированной агрессии – это такие вещи, которые можно предвидеть, если есть грамотная медико-психолого-педагогическая служба. Сейчас вроде бы страна взяла курс на ее восстановление, а долгое время экономила на ней. И мы дошли до того, что стали чуть ли не первые в мире по числу детских самоубийств, возрастает агрессия и прочее. Но такое может определить, конечно, не учитель, а очень грамотный специалист. Что касается триггеров, то есть механизмов, которые запускают этот процесс, ими может стать практически все – несчастная любовь, половое созревание, гормоны и так далее. Бывает, что преступления совершают и тихони. Здесь, к сожалению, ничего удивительного нет. Необходимо восстанавливать работу медико-психолого-педагогических служб, обучать педагогов и классных руководителей этим компетенциям. Надо посмотреть, что было в соцсетях, дети очень часто доверяют свои намерения социальным сетям. Это очень тонкий и сложный вопрос, которым надо заниматься, к сожалению, это один из вызовов времени. А школа стоит не на Луне», - добавил он.
По факту ЧП прокуратура Кировского района Екатеринбурга начала проверку. «Подросток обучается в школе с первого класса, ранее на учете в ПДН не стоял. В чем-то неблаговидном замечен не был. Воспитывается в неполной семье мамой и бабушкой»,— сообщила старший помощник прокурора Свердловской области. Полиция также проводит проверку инцидента.
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