Заслуженный учитель предположил причины нападения ученика с молотком на педагога

Следователи изучат материалы дела о нападении школьника с молотком на учительницу в Екатеринбурге. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, планируется опросить пострадавшую женщину, подростка, его законных представителей и возможных свидетелей.

Утром в среду 15-летний подросток напал на 54-летнюю учительницу русского языка и литературы около ее дома, нанес ей удары молотком по голове. Женщина отказалась от госпитализации, по оценкам врачей, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. По информации одноклассников, мальчик напал на учительницу, которая была также его классным руководителем, из-за плохих четвертных оценок по русскому языку и литературе. Педагог дала ему неделю, чтобы выучить монолог Чацкого из произведения Грибоедова. Школьник должен был сдать его накануне, но не смог.

Педагоги охарактеризовали подростка как спокойного и неконфликтного, но отметила, что у него были проблемы в учебе. Ученики подтвердили, что нападавший был тихим школьником.

Заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН рассказал о возможных причинах, толкнувших подростка на преступление.