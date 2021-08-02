Заслуженный артист России Анатолий Рудаков умер из-за коронавируса
Заслуженный артист России Анатолий Рудаков умер 1 августа на 72-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщает РИА Новости.
Дата и место похорон будут объявлены позднее.
Анатолий Рудаков родился в Белоруссии, в деревне Большое Ситно Витебской области. После окончания в 1975 году Ленинградского госинститута театра, музыки и кинематографии он стал актёром киностудии «Ленфильм».
Рудаков снялся в таких фильмах, как «Я служу на границе», «Сержант милиции», «Трое в лодке, не считая собаки», «Мерседес уходит от погони», «Государственная граница», «В поисках капитана Гранта», «Ёлки 1914» и других, а также в сериалах «Агент национальной безопасности», «Опера. Хроники убойного отдела», «Морские дьяволы», «Улицы разбитых фонарей».
Ранее от коронавируса умер актёр и музыкант Петр Мамонов, который последние дни жизни находился в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, сообщает Ura.ru.
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