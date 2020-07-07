Защита Сафронова намерена обжаловать его арест

Адвокат советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова будет обжаловать арест своего подзащитного, который подозревается в госизменен. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сафронова Олег Елисеев.

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Ранее Лефортовский суд Москвы вынес решение об аресте Сафронова сроком 1 месяц 30 дней.

Иван Сафронов был задержан во вторник утром сотрудниками ФСБ. Там утверждают, что он якобы передавал представителю одной из спецслужб стран НАТО секретные сведения о российском военно-техническом сотрудничестве с другими государствами и оборонном комплексе.

Ранее Сафронов работал журналистом в изданиях «Коммерсант» и «Ведомости», он вёл военную и космическую тематику.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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