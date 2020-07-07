Защита Сафронова намерена обжаловать его арест
Адвокат советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова будет обжаловать арест своего подзащитного, который подозревается в госизменен. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сафронова Олег Елисеев.
Ранее Лефортовский суд Москвы вынес решение об аресте Сафронова сроком 1 месяц 30 дней.
Иван Сафронов был задержан во вторник утром сотрудниками ФСБ. Там утверждают, что он якобы передавал представителю одной из спецслужб стран НАТО секретные сведения о российском военно-техническом сотрудничестве с другими государствами и оборонном комплексе.
Ранее Сафронов работал журналистом в изданиях «Коммерсант» и «Ведомости», он вёл военную и космическую тематику.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru