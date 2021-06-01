Защита Платошкина обжаловала приговор
Защита лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина направила в Гагаринский суд Москвы апелляционные жалобы на приговор, сообщает РИА Новости.
В пресс-службе суда, в котором ранее был озвучен приговор политологу, заявили, что документы поступили в суд.
Ранее основателя движения «За новый социализм» Николая Платошкина признали виновным в том, что он публиковал на YouTube видеоролики и озвучивал ложные данные о виновности российских властей в распространении COVID-19, а также разжигал протестные настроения, «маскируя свои призывы под побуждения к мирным митингам».
За склонение к массовым беспорядкам и распространение ложной информации о коронавирусе Платошкину назначили пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 700 тысяч рублей.
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