Заместителю главы «Роскосмоса» предъявили обвинение в мошенничестве
Следственный комитет России предъявил обвинение заместителю генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» Олегу Фролову, сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.
Топ-менеджер, а также, действовавшие с ним заодно, индивидуальный предприниматель и представитель коммерческой организации проходят по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере.
«Каждому из трех фигурантов предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», - уточнили в Следственном комитете РФ.
Ранее экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь признал вину в крупном мошенничестве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru