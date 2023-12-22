Заместителю главы «Роскосмоса» предъявили обвинение в мошенничестве

Топ-менеджер, а также, действовавшие с ним заодно, индивидуальный предприниматель и представитель коммерческой организации проходят по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере.

«Каждому из трех фигурантов предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», - уточнили в Следственном комитете РФ.

Ранее экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь признал вину в крупном мошенничестве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

