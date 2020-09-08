Защита Ефремова подала жалобу на приговор
Защита Михаила Ефремова, которого суд приговорил к 8 годам колонии за гибель человека в ДТП с его участием, подала жалобу на решение суда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева.
Как он сообщил агентству, в суд была подана «краткая жалоба на приговор».
Напомним, ранее во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП и приговорил актёра к восьми годам колонии общего режима. Также суд взыскал с артиста 800 тыс. рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего в аварии.
ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль артиста въехал в фургон, водитель которого Сергей Захаров на следующее утро скончался.
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