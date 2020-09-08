Защита Ефремова подала жалобу на приговор

Как он сообщил агентству, в суд была подана «краткая жалоба на приговор».

Напомним, ранее во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП и приговорил актёра к восьми годам колонии общего режима. Также суд взыскал с артиста 800 тыс. рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего в аварии.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль артиста въехал в фургон, водитель которого Сергей Захаров на следующее утро скончался.

