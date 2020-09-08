Источник заявил, что здоровье Ефремова позволяет ему отбыть наказание в колонии

Состояние здоровья Михаила Ефремова, приговоренного к восьми годам лишения свободы за гибель человека в ДТП, позволяет ему отбывать наказание в колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Восемь лет для Ефремова: за себя и за того адвоката

По данным источника агентства, у артиста нет хронических заболеваний, которые могли бы мешать отбыванию наказания в колонии.

Напомним, помимо 8 лет колонии общего режима суд постановил взыскать с Ефремова 800 тысяч штрафа в пользу старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль артиста въехал в фургон, водитель которого Захаров на следующее утро скончался.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Михаил Ефремов
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