Защита блогера Reeflay обжаловала его арест

Защита блогера Станислава Решетняка (Reeflay), в доме которого во время прямого эфира умерла девушка, обжаловала решение суда о его аресте. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление адвоката Евгения Кулагина. Кроме того, защитник отметил, что семья Решетняка поможет с организацией похорон девушки.

Также Кулагин уточнил, что фамилия блогера - Решетняк, а не Решетников, как ранее писали все СМИ.

Напомним, утром 2 декабря Reeflay во время проведения прямого эфира обнаружил на балконе своего дома в Подмосковье тело подруги, однако даже смерть девушки не стала поводом для того, чтобы прервать стрим. Он не останавливал трансляцию до приезда врачей, которые констатировали смерть девушки. Позже блогера доставили к следователям.