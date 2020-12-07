Защита блогера Reeflay обжаловала его арест

Защита блогера Станислава Решетняка (Reeflay), в доме которого во время прямого эфира умерла девушка, обжаловала решение суда о его аресте. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление адвоката Евгения Кулагина. Кроме того, защитник отметил, что семья Решетняка поможет с организацией похорон девушки.

Также Кулагин уточнил, что фамилия блогера - Решетняк, а не Решетников, как ранее писали все СМИ.

Напомним, утром 2 декабря Reeflay во время проведения прямого эфира обнаружил на балконе своего дома в Подмосковье тело подруги, однако даже смерть девушки не стала поводом для того, чтобы прервать стрим. Он не останавливал трансляцию до приезда врачей, которые констатировали смерть девушки. Позже блогера доставили к следователям.

Следствие проверит блогера Reeflay на вменяемость

Раменский суд отправил его в СИЗО на два месяца по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, отмечает Ura.ru. Максимальная санкция по этой статье - 15 лет лишения свободы.

Блогер, заявил, что сожалеет о гибели его девушки, однако юридически ответственность не признает, пишет РИА «Новости».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:ИнтернетСмертьБлогер
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры