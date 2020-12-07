Следствие проверит блогера Reeflay на вменяемость
Следователи назначили психологическую экспертизу по делу блогера Стаста Решетникова (Reeflay). Ранее на блогера завели уголовное дело из-за смерти девушки во время прямого эфира на YouTube, пишет ТАСС.
Отмечается, что в ходе следственных действий сотрудники правоохранительных органов изъяли у подозреваемого документы, сведения из компьютера, флеш-накопителей и мобильного телефона. Источник агентства подчеркнул, что дело может пополниться новыми эпизодами.
Следствие уточнит у судмедэкспертов информацию о психическом состоянии подозреваемого на момент совершения им преступления и установит мотив содеянного.
Ранее сообщалось, что 2 декабря во время одного из стримов на YouTube Решетников выгнал без верхней одежды на улицу находившуюся в его доме девушку. Через несколько часов он впустил ее обратно, но она скончалась в прямом эфире. Экспертиза назвала причиной смерти обморожение. Также судмедэксперты заявили о многочисленных травмах на теле погибшей. Уголовное дело против блогера возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
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