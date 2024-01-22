Защита Блиновской обжалует ее арест

Защита блогера Елены Блиновской обжалует ее перевод в СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Наталию Сальникову.

Следователь сообщил, что Блиновская грубо нарушила условия домашнего ареста
«Мы обжалуем это решение. Как человек я считаю, что женщина в тюрьме сидеть не должна. Такая суровая мера пресечения должна избираться только в исключительных случаях», - сказала Сальникова.

Ранее днем Замоскворецкий районный суд Москвы признал Блиновскую виновной в нарушении правил содержания под домашним арестом и отправил ее в СИЗО до 26 апреля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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