Защита Блиновской обжалует ее арест
22 января 202418:36
Защита блогера Елены Блиновской обжалует ее перевод в СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Наталию Сальникову.
«Мы обжалуем это решение. Как человек я считаю, что женщина в тюрьме сидеть не должна. Такая суровая мера пресечения должна избираться только в исключительных случаях», - сказала Сальникова.
Ранее днем Замоскворецкий районный суд Москвы признал Блиновскую виновной в нарушении правил содержания под домашним арестом и отправил ее в СИЗО до 26 апреля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru