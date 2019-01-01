Убийца девушки из Раменского назвал причины своего поступка
В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве девушки на детской площадке в Раменском, сообщает RT.
Мужчина 1981 года рождения был задержан в лесополосе в районе Ногинска. В ходе допроса он признал свою вину и заявил, что расправился с девушкой из чувства ревности, так как подозревал ее в изменах. По некоторым данным, преступник и жертва ранее встречались.
Преступление произошло накануне на детской площадке на глазах многочисленных свидетелей. Ревнивец нанес жертве около 20 ножевых ранений, после чего скрылся. Пострадавшая скончалась на месте.
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