Убийца девушки из Раменского назвал причины своего поступка

В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве девушки на детской площадке в Раменском, сообщает RT.

Мужчина 1981 года рождения был задержан в лесополосе в районе Ногинска. В ходе допроса он признал свою вину и заявил, что расправился с девушкой из чувства ревности, так как подозревал ее в изменах. По некоторым данным, преступник и жертва ранее встречались.

Преступление произошло накануне на детской площадке на глазах многочисленных свидетелей. Ревнивец нанес жертве около 20 ножевых ранений, после чего скрылся. Пострадавшая скончалась на месте.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ПодмосковьеУбийствоКриминал