Зарезанная в Кызыле девушка оказалась помощницей сенатора от Тувы. Видео

Убитая в столице Тувы молодая женщина проходила стажировку в качестве помощники сенатора от республики. Об этом сообщила через соцсети представитель от законодательного органа государственной власти Тувы в Совете Федерации Дина Оюн.

Она уточнила, что 24-летняя девушка в этом году закончила Тувинский государственный университет. По словам сенатора, предполагаемого убийцу оперативно задержали сотрудники правоохранительных органов, оказалось, что он имеет психическое заболевание. Оюн выразила глубокие соболезнования родным и близким погибшей.

Нападение произошло сегодня утром в центре Кызыла, возле здания республиканского правительства. По версии следствия, 36-летний житель города Ак-Довурака несколько раз ударил девушку ножом, перепутав её с какой-то известной ему женщиной. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он покидает место преступления.