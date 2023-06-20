Зарезанная в Кызыле девушка оказалась помощницей сенатора от Тувы. Видео
Убитая в столице Тувы молодая женщина проходила стажировку в качестве помощники сенатора от республики. Об этом сообщила через соцсети представитель от законодательного органа государственной власти Тувы в Совете Федерации Дина Оюн.
Она уточнила, что 24-летняя девушка в этом году закончила Тувинский государственный университет. По словам сенатора, предполагаемого убийцу оперативно задержали сотрудники правоохранительных органов, оказалось, что он имеет психическое заболевание. Оюн выразила глубокие соболезнования родным и близким погибшей.
Нападение произошло сегодня утром в центре Кызыла, возле здания республиканского правительства. По версии следствия, 36-летний житель города Ак-Довурака несколько раз ударил девушку ножом, перепутав её с какой-то известной ему женщиной. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он покидает место преступления.
Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», неделю назад туриста из России зарезали в центре Стамбула после драки с вымогателями.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кремль не комментирует тему воссоздания отдельных погранвойск
- Песков назвал чувствительной тему обмена военнопленными с Украиной
- Песков заявил, что Путин открыт к контактам по ситуации на Украине
- Парламент Эстонии узаконил однополые браки
- Зарезанная в Кызыле девушка оказалась помощницей сенатора от Тувы. Видео
- Лавров обвинил Запад в желании внести раскол в ОДКБ
- Кортнев извинился перед полицией за неприличный жест
- Viber впервые оштрафовали за фейки про СВО
- Шойгу заявил, что российские силы отбили 263 атаки ВСУ с 4 июня
- Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю упала почти на 24%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru