Заразившуюся COVID-19 пациентку привязывали к кровати в новосибирской больнице
В прокуратуре Калининского района города Новосибирск проверят информацию об избиении пациентки, болеющей ковидом, в одной из больниц города. Об этом рассказал старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что пожилую пациентку «Городской клинической больницы №25» в Новосибирске, которая лечилась в ней от коронавируса, якобы лишали питания, привязывали к кровати и избивали.
Сообщалось, что у нее остались множественные ушибы и раны, которые могли появиться от того, что женину после перенесенной операции привязывали к кровати и не осуществляли за ней надлежащий уход.
Правоохранители начали проверку по данному факту.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,2 млн+37 374 / сут.
Умерли
260 тыс.+1 251 / сут.
Выздоровели
7,9 млн+36 414 / сут.
- Зобнин попросил «Спартак» уменьшить ему зарплату
- СМИ назвали достаточный уровень антител для получения QR-кода
- Заразившуюся COVID-19 пациентку привязывали к кровати в новосибирской больнице
- Ученые выяснили, что ношение масок на 53% снижает заболеваемость COVID-19
- Актер Сергей Жигунов подал в суд на кинокомпанию миллиардера из списка Forbes
- Экс-футболист «Крыльев Советов» Денис Ковба умер от коронавируса
- Рекордное число: в России подтвердили 1251 смерть от COVID-19 за сутки
- Премьер Польши заявил о 20 тысячах находящихся в Белоруссии мигрантов
- В МИД Украины рассказали о плане сдерживания «агрессии России»
- Сергунина: Правительство Москвы стало призером международного ИТ-конкурса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru