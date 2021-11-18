Заразившуюся COVID-19 пациентку привязывали к кровати в новосибирской больнице

В прокуратуре Калининского района города Новосибирск проверят информацию об избиении пациентки, болеющей ковидом, в одной из больниц города. Об этом рассказал старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что пожилую пациентку «Городской клинической больницы №25» в Новосибирске, которая лечилась в ней от коронавируса, якобы лишали питания, привязывали к кровати и избивали.

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Сообщалось, что у нее остались множественные ушибы и раны, которые могли появиться от того, что женину после перенесенной операции привязывали к кровати и не осуществляли за ней надлежащий уход.

Правоохранители начали проверку по данному факту.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:КоронавирусБольницаНовосибирская ОбластьНовосибирскИзбиение
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