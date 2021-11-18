Заразившуюся COVID-19 пациентку привязывали к кровати в новосибирской больнице

В прокуратуре Калининского района города Новосибирск проверят информацию об избиении пациентки, болеющей ковидом, в одной из больниц города. Об этом рассказал старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что пожилую пациентку «Городской клинической больницы №25» в Новосибирске, которая лечилась в ней от коронавируса, якобы лишали питания, привязывали к кровати и избивали.