Число отравившихся метанолом в Татарстане выросло до 14 человек

В больницу в Москве госпитализировали девушку, которая отравилась на празднования дня рождения приятеля. По словам медиков, 16 ноября в одну из больниц Казани поступило 13 человек с отравлением метанолом, трое из них находятся в тяжелом состоянии, одна из девушек в коме.

Как выяснилось, один из отравившихся купил пятилитровую канистру с алкоголем у знакомого, после чего угостил друзей на своем дне рождения. Однако он случайно взял из багажника своего автомобиля стеклоомыватель.

Пор данному факту расследуется уголовное дело.

Как сообщалось ранее, полиция задержала четырёх жителей Казани, которые подозреваются в сбыте спиртосодержащей жидкости, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

