Заразившийся COVID-19 сенатор Александров находится в тяжёлом состоянии
Двое сенаторов отсутствуют на пленарном заседании Совета Федерации в пятницу из-за коронавируса, сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
Один из них – сенатор от Калужской области Алексей Александров, рассказала его коллега Людмила Нарусова. По её словам, она разговаривала с Александровым в четверг, он находится в тяжёлом состоянии в больнице, передаёт РЕН ТВ.
Александрову 68 лет. Ранее РБК назвал его в числе сенаторов, которые покинут Совет Федерации после единого дня голосования в сентябре.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru