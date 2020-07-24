Заразившийся COVID-19 сенатор Александров находится в тяжёлом состоянии

Двое сенаторов отсутствуют на пленарном заседании Совета Федерации в пятницу из-за коронавируса, сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Один из них – сенатор от Калужской области Алексей Александров, рассказала его коллега Людмила Нарусова. По её словам, она разговаривала с Александровым в четверг, он находится в тяжёлом состоянии в больнице, передаёт РЕН ТВ.

Александрову 68 лет. Ранее РБК назвал его в числе сенаторов, которые покинут Совет Федерации после единого дня голосования в сентябре.

