Заразившегося коронавирусом Фургала госпитализировали в больницу
Член ОНК Москвы Ева Меркачева заявила, что обвиняемый в организации преступной группы экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал госпитализирован в больницу «Матросской тишины», сообщет РИА Новости.
Она отметила, что его состояние удовлетворительное.
Ранее адвокат Фургала Михаил Карапетян заявил, что у его подзащитного подтвердился коронавирус, сообщает Ura.ru. По его словам, защита экс-губернатора будет ходатайствовать об освобождении из СИЗО для полноценного лечения.
Сергей Фургал обвиняется в организации заказных убийств в середине 2000-х годов. Ему вменены статьи о покушении на убийство и об убийстве двух и более лиц организованной группой из корыстных побуждений, а также о незаконном обороте оружия. Сам он отрицает свою вину и называет дело заказным.
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