Заразившегося коронавирусом Фургала госпитализировали в больницу

Член ОНК Москвы Ева Меркачева заявила, что обвиняемый в организации преступной группы экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал госпитализирован в больницу «Матросской тишины», сообщет РИА Новости.

Она отметила, что его состояние удовлетворительное.

Ранее адвокат Фургала Михаил Карапетян заявил, что у его подзащитного подтвердился коронавирус, сообщает Ura.ru. По его словам, защита экс-губернатора будет ходатайствовать об освобождении из СИЗО для полноценного лечения.

Сергей Фургал обвиняется в организации заказных убийств в середине 2000-х годов. Ему вменены статьи о покушении на убийство и об убийстве двух и более лиц организованной группой из корыстных побуждений, а также о незаконном обороте оружия. Сам он отрицает свою вину и называет дело заказным.

