Заразившаяся в круизе коронавирусом россиянка не просила об эвакуации

В посольстве РФ в Японии завили, что просьб об эвакуации из Японии от находящейся на круизном лайнере Diamond Princess россиянки не поступало. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

«Просьб об эвакуации от заразившейся россиянки, как и от других граждан РФ на борту судна, не поступало. Ожидается, что она будет госпитализирована в Японии», – говорится в сообщении.

Как пишет mir24.tv, пока неизвестно, в какой больнице будет госпитализирована гражданка России. При этом отмечается, что это – единственный подтвержденный случай заражения коронавирусом среди россиян.

Ранее сообщалось, что число зараженных на борту круизного лайнера превысило 450 человек.



