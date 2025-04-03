В Крыму с начала года обнаружили 110 погибших дельфинов

Более ста погибших дельфинов обнаружили на побережье Крыма с начала года. Об этом рассказали в Центре изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море».

«С января по апрель... мы учли 110 погибших дельфинов на побережье Крымского полуострова», - отмечается в сообщении в Telegram-канале организации.

Центр не уточнил причины гибели животных.

Ранее в «Безмятежном море» рассказали, что дельфины гибнут в том числе из-за болезней, травмирования рыболовными сетями, заглатываемых пластика и инородных предметов.

В феврале глава Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей сообщила, что после разлива нефтепродуктов в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе погибли 84 дельфина, напоминает РЕН ТВ.

