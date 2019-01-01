Путину рассказали о ходе ликвидации наводнения в Иркутской области

Отдельно вице-премьер выделил проблему водоснабжения пострадавших регионов с надеждой скорого её разрешения посредством обеспечения населения питьевой водой на постоянной схеме. Водопровод подает только техническую воду, непригодную для питья, но сейчас уже приняты временные меры по поставке бутилированной воды. Кроме того, важной проблемой является и вопрос информирования людей о своих правах.

Ранее Глава Росгидромета в эфире НСН рассказал, что это наводнение стало самым сильным с 1936 года, но заметил, что сейчас вода уже ушла, и ситуация стабилизировалась.

