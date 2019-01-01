Глава Росгидромета: Ситуация в Иркутской области стабилизировалась

Максим Яковенко: «Еще хотелось бы, чтобы эксперты рассказали о возрасте опрошенных ими людей. У каждого возраста свои предпочтения. Например, если говорить о 20% мужчин, которые предпочитают путешествовать в одиночку, думаю, что это такие зрелые мужи, которым хочется охоты, рыбалки, сбора грибов, а их второй половине этого не хочется. Поэтому они и предпочитают путешествовать в одиночку, чтобы не было семейных конфликтов. А если задуматься, почему россиянки реже путешествуют в одиночку, мне кажется, что, все-таки, женщине всегда хочется иметь рядом спутника, на которого можно было бы переложить часть обязанностей в поездке, чтобы самой больше отдыхать. Теперь, что касается родителей, которые предпочитают путешествовать без детей. Мне кажется, это – тоже вопрос возраста. Может быть, семейные пары, которые участвовали в этом опросе, находятся именно в том возрасте, когда хочется проводить больше времени вдвоем», - предположил Максим Яковенко в эфире НСН.

