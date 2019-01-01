Глава Росгидромета: Ситуация в Иркутской области стабилизировалась
Руководитель Росгидромета Максим Яковенко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Иркутской области объявлен день траура по погибшим в наводнении
Власти Иркутской области объявили 12 июля днём траура по жертвам наводнения. Число пропавших без вести в результате наводнения в Иркутской области увеличилось до 11 человек, число погибших достигло 25 человек.
Максим Яковенко: «Это, действительно, тяжелейшее событие. Наводнения в данном месте происходят довольно редко. По воспоминания старожилов крупное наводнение в районе Тулуна было в 1902, не осталось никаких архивных документов, которые свидетельствовали бы об этом. Росгидромет ведет мониторинг гидрологической ситуации в Иркутской области с 1936 года и по нашим наблюдениям за данное время в этом районе было 4 крупных наводнения, это – пятое и самое сильное. Уровень воды поднимался почти до 14 метров. Сейчас ситуация стабилизировалась. Несмотря на то, что на западе Иркутской области были небольшие осадки, вода ушла. Сейчас проводится ликвидация последствий наводнения. В ближайшее время ситуация будет стабильной», - заявил НСН руководитель Росгидромета Максим Яковенко.
Чернобыль открыли для туристов
На Украине открыли Чернобыль для туристов и создали «зеленый коридор» в чернобыльской зоне отчуждения. Согласно заявлению руководства страны, эта территория станет одной из точек роста новой Украины: зона отчуждения станет научным и туристическим объектом.
Максим Яковенко: «На мой взгляд, очень странное заявление со стороны Украины. Открывать Чернобыль для туристов? Да, можно привести экстремалов, чтобы они посмотрели, как выглядит территория, которая с 1986 года находится без человека и какие изменения там происходят. Это может быть интересно и ученым. Но там все еще присутствует радиоактивный фон, поэтому есть опасность получить хоть и небольшую дозу радиации. Так что спорное решение»,- резюмировал он, общаясь с НСН.
Россияне рассказали, с кем предпочитают путешествовать
Эксперты провели исследование с целью выяснить, с кем россияне предпочитают разделять время отдыха и международные поездки. По данным исследования, почти 20% мужчин предпочитает путешествовать в одиночку, в то время, как среди россиянок туристок-одиночек всего 12%. Отдых только с мужем или женой, но без детей нравится 17% мужчин и 14% опрошенных женщин.
Максим Яковенко: «Еще хотелось бы, чтобы эксперты рассказали о возрасте опрошенных ими людей. У каждого возраста свои предпочтения. Например, если говорить о 20% мужчин, которые предпочитают путешествовать в одиночку, думаю, что это такие зрелые мужи, которым хочется охоты, рыбалки, сбора грибов, а их второй половине этого не хочется. Поэтому они и предпочитают путешествовать в одиночку, чтобы не было семейных конфликтов. А если задуматься, почему россиянки реже путешествуют в одиночку, мне кажется, что, все-таки, женщине всегда хочется иметь рядом спутника, на которого можно было бы переложить часть обязанностей в поездке, чтобы самой больше отдыхать. Теперь, что касается родителей, которые предпочитают путешествовать без детей. Мне кажется, это – тоже вопрос возраста. Может быть, семейные пары, которые участвовали в этом опросе, находятся именно в том возрасте, когда хочется проводить больше времени вдвоем», - предположил Максим Яковенко в эфире НСН.
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