«Убивают за секунды»: Аскольд Запашный объяснил, зачем бил палкой животных

«Это материалы, подобные тем, которые мы десятилетиями сами выкладываем в Сеть. Любой вменяемый человек, который работает с животными, понимает, что два взрослых дерущихся хищника весом 200 кг убивают друг друга за несколько секунд. Ни один вменяемый хозяин животного не позволит этому случиться. Существует определенная методика по остановке этих драк, представляющих огромную опасность и для других животных, и для людей. Это и применение брандсбойтов, и выстрелы из светошумового оружия, и выбрасывание реквизита (например, тумбы), и использование палок», — сказал Запашный.

По мнению собеседника НСН, распространение подобных материалов — происки тех, кто намеренно стремится испортить репутацию цирка.

«Новость искусственно разгоняется. Публикацию, которую ставят во главу угла, уже пытались разогнать в течение трех дней. Делают это мерзавцы, которые выполняют свою грязную работу с целью дискредитировать, очернить нас с Эдгардом. Сейчас для этого есть еще и информационный повод — наша работа над большим, качественным сериалом на цирковую тематику “Сальто-Мортале”, который мы в скором времени выпускаем на телеканале СТС. Материал, на котором запечатлена попытка разнять драку тигров, не имеет ни малейшего отношения к дрессуре», — добавил худрук Большого Московского цирка.

Спикер отметил, что те же люди, которые сформировали видео, позволяли себе нападки в отношении семьи Запашных и ранее.

«Они подавали иск на моего родственника Ярослава Запашного, у которого одна тигрица убила другую на манеже сочинского цирка как раз в результате того, что животных не смогли разнять. Эти же люди обратились в прокуратуру, в суд. Им нужен только повод. Десятилетиями они ищут компрометирующие материалы, но не могут их найти по причине их отсутствия. Мы открытые люди, профессионалы своего дела. Мы показываем то, чем занимаемся, проводим открытые репетиции, находимся под бесконечными объективами камер. А недоброжелатели выкладывают в Сеть вырезанные отрывки из видео, причем вырезанные так, что не видно первопричины происходящего — налицо только удары», — посетовал собеседник НСН.

В заключение Запашный заявил, что выложенными в интернет видеоматериалами могут воспользоваться телефонные террористы.

«В видео вставлены аудиоматериалы моей мамы Татьяны Запашной, которая занимает должность заместителя директора Большого московского цирка. Были звонки от телефонных террористов, угрожающих взорвать здание Большого Московского цирка. Мы вынуждены были предупредить артистов о том, что эту информацию распространять нельзя, чтобы террористы не получили информационный фон и не посеяли панику. Мы сообщили сотрудникам, что те, кто нарушит запрет, будут наказаны. Однако мне приходится озвучивать сейчас все это для того, чтобы объяснить, откуда возникают такие разговоры, и подвергать опасности общественность и посетителей цирка. Мне стыдно, что я живу в одной стране с теми, кто занимается самопиаром и дискредитацией людей под личиной зоозащитников», — подытожил он.

Ранее директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный попал в больницу после того, как его зацепил за лицо молодой тигр Рой. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».