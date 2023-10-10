«Убивают за секунды»: Аскольд Запашный объяснил, зачем бил палкой животных
Для усмирения дерущихся хищников применяют брандсбойты, светошумовое оружие, реквизит и палки, сказал НСН Аскольд Запашный.
Дрессировщик вынужден пускать в ход палки, чтобы разнять дерущихся тигров. Об этом НСН заявил народный артист России, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный.
Ранее дрессировщиков Эдгарда и Аскольда Запашных зоозащитники обвинили в жестоком обращении с животными после видео, на котором они бьют тигров палками во время репетиции, обливают их водой, а также используют против животных огнетушитель. Запашный пояснил, что такие действия были продиктованы необходимостью разнять драку животных.
«Это материалы, подобные тем, которые мы десятилетиями сами выкладываем в Сеть. Любой вменяемый человек, который работает с животными, понимает, что два взрослых дерущихся хищника весом 200 кг убивают друг друга за несколько секунд. Ни один вменяемый хозяин животного не позволит этому случиться. Существует определенная методика по остановке этих драк, представляющих огромную опасность и для других животных, и для людей. Это и применение брандсбойтов, и выстрелы из светошумового оружия, и выбрасывание реквизита (например, тумбы), и использование палок», — сказал Запашный.
По мнению собеседника НСН, распространение подобных материалов — происки тех, кто намеренно стремится испортить репутацию цирка.
«Новость искусственно разгоняется. Публикацию, которую ставят во главу угла, уже пытались разогнать в течение трех дней. Делают это мерзавцы, которые выполняют свою грязную работу с целью дискредитировать, очернить нас с Эдгардом. Сейчас для этого есть еще и информационный повод — наша работа над большим, качественным сериалом на цирковую тематику “Сальто-Мортале”, который мы в скором времени выпускаем на телеканале СТС. Материал, на котором запечатлена попытка разнять драку тигров, не имеет ни малейшего отношения к дрессуре», — добавил худрук Большого Московского цирка.
Спикер отметил, что те же люди, которые сформировали видео, позволяли себе нападки в отношении семьи Запашных и ранее.
«Они подавали иск на моего родственника Ярослава Запашного, у которого одна тигрица убила другую на манеже сочинского цирка как раз в результате того, что животных не смогли разнять. Эти же люди обратились в прокуратуру, в суд. Им нужен только повод. Десятилетиями они ищут компрометирующие материалы, но не могут их найти по причине их отсутствия. Мы открытые люди, профессионалы своего дела. Мы показываем то, чем занимаемся, проводим открытые репетиции, находимся под бесконечными объективами камер. А недоброжелатели выкладывают в Сеть вырезанные отрывки из видео, причем вырезанные так, что не видно первопричины происходящего — налицо только удары», — посетовал собеседник НСН.
В заключение Запашный заявил, что выложенными в интернет видеоматериалами могут воспользоваться телефонные террористы.
«В видео вставлены аудиоматериалы моей мамы Татьяны Запашной, которая занимает должность заместителя директора Большого московского цирка. Были звонки от телефонных террористов, угрожающих взорвать здание Большого Московского цирка. Мы вынуждены были предупредить артистов о том, что эту информацию распространять нельзя, чтобы террористы не получили информационный фон и не посеяли панику. Мы сообщили сотрудникам, что те, кто нарушит запрет, будут наказаны. Однако мне приходится озвучивать сейчас все это для того, чтобы объяснить, откуда возникают такие разговоры, и подвергать опасности общественность и посетителей цирка. Мне стыдно, что я живу в одной стране с теми, кто занимается самопиаром и дискредитацией людей под личиной зоозащитников», — подытожил он.
Ранее директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный попал в больницу после того, как его зацепил за лицо молодой тигр Рой. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российский стриминг запустил сериал про хакеров-супергероев
- Силы ПВО перехватили украинский дрон над Белгородской областью
- Жителя Ленобласти заподозрили в расчленении собутыльника
- Эрдоган хочет обсудить c Путиным палестино-израильский конфликт
- Минобороны Германии направит Украине новый пакет помощи на млрд евро
- Президент Финляндии допустил диверсию на газопроводе Balticconnector
- СМИ: НХЛ запретила обматывать клюшки радужными лентами в поддержку ЛГБТ
- ЦБ РФ: Пик годовой инфляции придётся на весну-лето 2024 года
- Россия вывезет из сектора Газа граждан Белоруссии
- Старейший в мире карликовый бегемот умер в Ростове-на-Дону. Видео
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru