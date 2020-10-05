Медведь убил рабочего в Московском цирке
Сотрудник московского цирка на проспекте Вернадского погиб после нападения медведя.
По информации Telegram-канала Baza, рабочий по уходу за животными вошёл в вольер к медведю без дрессировщика. Животное напало на мужчину, он получил тяжёлую травму головы и был госпитализирован в 64-ю городскую клиническую больницу. В реанимации рабочий скончался.
Замгендиректора цирка Татьяна Запашная подтвердила информацию о несчастном случае. Следственный комитет и прокуратура проводят следствие и выясняют все обстоятельства трагедии.
Ранее инцидент с нападением медведя произошёл в Подмосковье. В Реутове во время репетиции животное напало на дрессировщика и его 13-летнего ребёнка. По предварительной информации, у медведя слетел намордник. Пострадавшие были госпитализированы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+10 888 / сут.
Умерли
21 475+117 / сут.
Выздоровели
982 тыс.+3 181 / сут.
- Не менее 16 человек ранены при разгоне протестов в Бишкеке
- Бизнесмен из списка Forbes призвал Путина вмешаться в карабахский конфликт
- Учёные РАН создали новый прибор для наблюдений за Солнцем
- Спецназ Киргизии начал разгон митинга против итогов выборов
- Пресс-секретарь Дональда Трампа заразилась коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru