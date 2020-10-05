Медведь убил рабочего в Московском цирке

Сотрудник московского цирка на проспекте Вернадского погиб после нападения медведя.



По информации Telegram-канала Baza, рабочий по уходу за животными вошёл в вольер к медведю без дрессировщика. Животное напало на мужчину, он получил тяжёлую травму головы и был госпитализирован в 64-ю городскую клиническую больницу. В реанимации рабочий скончался.



Замгендиректора цирка Татьяна Запашная подтвердила информацию о несчастном случае. Следственный комитет и прокуратура проводят следствие и выясняют все обстоятельства трагедии.

Ранее инцидент с нападением медведя произошёл в Подмосковье. В Реутове во время репетиции животное напало на дрессировщика и его 13-летнего ребёнка. По предварительной информации, у медведя слетел намордник. Пострадавшие были госпитализированы.

