Занятия в школе в Пермском крае отменили после инцидента со стрельбой
Занятия в Сарсинской средней школе имени А.М. Карпова в Пермском крае отменили после того, как ученик устроил стрельбу. Там также отметили, что о том, состоятся ли занятия 19 октября, сообщат дополнительно.
Ранее в понедельник, 18 октября, стало известно, что ученик устроил стрельбу в школе в посёлке Сарс в Пермском крае, никто не пострадал. Стрелявший задержан, сообщает RT.
В беседе с URA.RU одна из ученица 11-го класса поделилась подробностями инцидента. Она рассказала, что начала стрельбы учеников школы эвакуировали, а некоторых учащихся закрыли в классах. Также источник отмечает, что сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют, откуда у школьника взялось оружие. Ранее сообщалось, что 12-летний подросток устроил стрельбу из охотничьего карабина «Сайга» в школе поселка Сарс.
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