Занятия в школе в Пермском крае отменили после инцидента со стрельбой

Занятия в Сарсинской средней школе имени А.М. Карпова в Пермском крае отменили после того, как ученик устроил стрельбу. Там также отметили, что о том, состоятся ли занятия 19 октября, сообщат дополнительно.

Ранее в понедельник, 18 октября, стало известно, что ученик устроил стрельбу в школе в посёлке Сарс в Пермском крае, никто не пострадал. Стрелявший задержан, сообщает RT.