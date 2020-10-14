Замуровавшую сына в бетон астраханку признали вменяемой

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость обвиняемой в убийстве своего 12-летнего сына женщины в Астраханкой области, говорится в материалах на сайте Следственного комитета.

Как полагает следствие, женщина в марте 2020 года после ссоры с ребенком, который поздно вернулся домой, нанесла уснувшему мальчику удары по голове, от которых он скончался. Затем она замуровала тело ребенка в бетоне под полом нежилого дома, который ранее принадлежал матери обвиняемой.

В дальнейшем, пытаясь скрыть следы преступления, она заявила в полицию о пропаже ребенка и неоднократно опознавала его на камерах наблюдения в городе, пытаясь убедить следствие, что он еще жив.

Уголовное дело в отношении 56-летней местной жительницы направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Как ранее сообщало РИА Новости, обвиняемая - Галина Морозова, известный в регионе политический деятель. Она в 2016 и 2017 годах баллотировалась в депутаты региональной думы, а в 2019 году – на пост губернатора Астраханской области. Кроме того, в конце 2017 года Морозова, являясь членом "Справедливой России", предложила свою кандидатуру для участия в президентских выборах 2018 года.

