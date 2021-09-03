Глава «Новатэка» назвал текущие цены на газ «сверхненормальными»

Предприниматель заявил, что на скачки цен влияют пандемия и мировой экономический кризис. Кроме того, имеет влияние тренд на энергопереход. "Цены 600 долларов, в станах АТР - 700 долларов за тысячу кубов. Это сверхненормально", - заявил Михельсон.

По мнению Михельсона, газ является не злом с экологической точки зрения, а проводником к постепенному переходу н возобновляемые источники энергии. Бизнесмен заявил, что многие "зеленые" идеи превращаются в лозунги.

