Суд в Москве арестовал сына миллиардера Бажаева на два месяца
Замоскворецкий районный суд Москвы на два месяца отправил под арест Тимура Бажаева, сына бизнесмена Мусы Бажаева, владельца «Русской платины». Об этом сообщает пресс-служба суда.
По версии следствия, 27 июля он вблизи комплекса «Лужники» вступил в конфликт с сотрудником полиции и применил насилие.
После задержания на Бажаева-младшего был составлен протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Позднее также было возбуждено уголовное дело по факту применение насилия в отношении представителя власти. Максимальное наказание по статье составляет до десяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что полковник полиции Александр Махонин, на которого напал Тимур Бажаев, вынужден был обратиться в больницу. В результате драки на лице полицейского образовались синяки и ушибы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru