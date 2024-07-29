Суд в Москве арестовал сына миллиардера Бажаева на два месяца

По версии следствия, 27 июля он вблизи комплекса «Лужники» вступил в конфликт с сотрудником полиции и применил насилие.

После задержания на Бажаева-младшего был составлен протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Позднее также было возбуждено уголовное дело по факту применение насилия в отношении представителя власти. Максимальное наказание по статье составляет до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что полковник полиции Александр Махонин, на которого напал Тимур Бажаев, вынужден был обратиться в больницу. В результате драки на лице полицейского образовались синяки и ушибы, передает «Радиоточка НСН».

