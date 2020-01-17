Заморившая голодом 3-летнюю дочь россиянка получила 13 лет

Жительнице Кирова, которая обрекла свою трехлетнюю дочь на смерть от голода и жажды, получил тюремный срок. Ее признали виновной в убийстве малолетнего с особой жестокостью и приговорили к 13 годам колонии.

Истощенное тело девочки было найдено в феврале прошлого года в одной из квартир на улице Щорса. Судебно-медицинская экспертиза показала, что ребенок умер от голода, жажды и переохлаждения.

В ходе следствия выяснилось,что мать попросту ушла из дома на 5 дней, оставив дочери кусок курицы и несколько сосисок, при этом перекрыв в квартире воду.

Пока ребенок погибал в квартире, женщина жила у подруги, выпивала и ходила по ночным клубам. Также во время следствия она пыталась прикинуться невменяемой, так как якобы слышала некие голоса, однако психиатры не выявили у нее никаких отклонений, отмечает ФедералПресс.

В марте прошлого года в Магаданской области был вынесен приговор местной жительнице, которая усыновила мальчика и на протяжении семи лет морила его голодом ради получения пособий и других соцвыплат. В результате здоровье ребенка было серьезно подорвано. По приговору суда женщина получила шесть лет колонии, сообщает «Свободная пресса».

