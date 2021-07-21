Замначальника Ставропольского УГИБДД задержали в Москве
Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале сообщил, что в Москве был задержан заместитель начальника Ставропольского УГИБДД Александр Ткаченко.
По его словам, в настоящее время полицейского везут в Ессентуки, где следователи будут решать вопрос о его аресте.
Ранее Хинштейн рассказал, что правоохранители задержали более 35 сотрудников ставропольского ГИБДД во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым. Им вменяют организацию преступного сообщества, получение взяток (более 19 миллионов рублей), злоупотребления полномочиями.
Позже в Следственном комитете РФ сообщили, что в отношении Сафонова и других участников группы было возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки в особо крупном размере», а глава МВД РФ Владимир Колокольцев снял с должности начальника ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Сергея Щёткина, сообщает RT.
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