Замначальника Ставропольского УГИБДД задержали в Москве

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале сообщил, что в Москве был задержан заместитель начальника Ставропольского УГИБДД Александр Ткаченко.

По его словам, в настоящее время полицейского везут в Ессентуки, где следователи будут решать вопрос о его аресте.

Ранее Хинштейн рассказал, что правоохранители задержали более 35 сотрудников ставропольского ГИБДД во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым. Им вменяют организацию преступного сообщества, получение взяток (более 19 миллионов рублей), злоупотребления полномочиями.

Позже в Следственном комитете РФ сообщили, что в отношении Сафонова и других участников группы было возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки в особо крупном размере», а глава МВД РФ Владимир Колокольцев снял с должности начальника ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Сергея Щёткина, сообщает RT.

