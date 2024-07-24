Замначальника радиоцентра опроверг данные о подрыве его машины на парковке в Москве

Торгашов отметил, что не имеет отношения к этому инциденту и не проживает в том районе. По его словам, он узнал о ЧП, когда был на работе.

Его жена в интервью «360» также заявила, что с супругом все в порядке, и во взорвавшемся автомобиле был другой человек.

Ранее СМИ со ссылкой на правоохранительные органы писали, что пострадавший при взрыве — замначальника радиоцентра спутниковой связи Торгашов. Инцидент произошел утром 24 июля на улице Синявинской, в результате подрыва авто пострадали два человека – мужчина и женщина. Они были госпитализированы. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

