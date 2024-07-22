СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Апшеронске

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг после взрыва газа и пожара в торговых павильонах в краснодарском Апшеронске, сообщили в ведомстве.

Число погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде выросло до пяти

Прокуратура также организовала проверку по факту инцидента.

Взрыв торгового центра «Радуга» в Апшеронске уничтожил большую часть здания, отмечает «Свободная пресса». По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, торговый ряд разрушен.

В результате происшествия пострадали четыре человека, напоминает RT.

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