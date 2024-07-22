СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Апшеронске
22 июля 202410:31
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг после взрыва газа и пожара в торговых павильонах в краснодарском Апшеронске, сообщили в ведомстве.
Прокуратура также организовала проверку по факту инцидента.
Взрыв торгового центра «Радуга» в Апшеронске уничтожил большую часть здания, отмечает «Свободная пресса». По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, торговый ряд разрушен.
В результате происшествия пострадали четыре человека, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru