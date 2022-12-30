Замначальника отдела военного следственного управления СК погиб в Донецке

Замруководителя отдела военного следственного управления СК РФ по Объединённой группировке войск Евгений Рыбаков погиб при исполнении служебных обязанностей, сообщает пресс-служба СК.

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В сообщении говорится, что он погиб 30 декабря в результате обстрела Донецка.

«В результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Донецке погиб заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления Следственного комитета по Объединенной группировке войск (сил) подполковник юстиции Евгений Александрович Рыбаков», - говорится в сообщении.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным Рыбакова и поручил оказать семье погибшего всестороннюю поддержку.

Ранее в зоне СВО на Украине погиб настоятель патриаршего подворья при штабе ракетных войск стратегического назначения протоиерей Михаил Васильев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияПогибшиеСледственный Комитет РфДонецк
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