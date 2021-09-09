Замначальника инфоцентра ГУ МВД по Кубани задержали при получении взятки

Сотрудники собственной безопасности МВД задержали заместителя начальника информационного центра ГУ МВД по Краснодарскому краю получении взятки, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что высокопоставленный полицейский был задержан «при получении трёх миллионов рублей за якобы содействие в непривлечении к уголовной ответственности».

В настоящее время ГУ МВД России по Кубани проводит служебную проверку, на время которой сотрудника отстранили от исполнения служебных обязанностей. Если его вина будет подтверждена, то полицейского уволят из органов по отрицательным основаниям и привлечён к ответственности в соответствии с законом.

В Следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю, в свою очередь, сообщили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело, задержанному предъявлено обвинение по статье «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере», избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении бывших сотрудников башкирского ГИБДД, которые подозреваются в организации преступного сообщества с целью получения взяток, пишет журнал «Профиль».

