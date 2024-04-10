Замминистра ЖКХ Белгородской области отправили под домашний арест
Свердловский районный суд Белгорода отправил под домашний арест заместителя министра ЖКХ Белгородской области Веронику Новикову, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что мера пресечения чиновнице была избрана по уголовному делу о получении крупной взятки.
По решению суда, Новикова пробудет под домашним арестом в течение одного месяца и 24 суток, то есть по 3 июня 2024 года.
Ранее Таганский суд Москвы по делу о получении крупной взятки избрал профессору РАНХиГС Марине Телюкиной меру пресечения в виде запрета определённых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru