Замминистра ЖКХ Белгородской области отправили под домашний арест

Свердловский районный суд Белгорода отправил под домашний арест заместителя министра ЖКХ Белгородской области Веронику Новикову, сообщает РИА Новости.

Замглавы столичного ГУ МЧС Зотова приговорили к 2,5 года лишения свободы

Уточняется, что мера пресечения чиновнице была избрана по уголовному делу о получении крупной взятки.

По решению суда, Новикова пробудет под домашним арестом в течение одного месяца и 24 суток, то есть по 3 июня 2024 года.

Ранее Таганский суд Москвы по делу о получении крупной взятки избрал профессору РАНХиГС Марине Телюкиной меру пресечения в виде запрета определённых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:ВзяткиБелгородская областьКоррупция В РоссииЧиновникиДомашний Арест

Горячие новости

Все новости

партнеры