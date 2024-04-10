Замминистра ЖКХ Белгородской области отправили под домашний арест

Уточняется, что мера пресечения чиновнице была избрана по уголовному делу о получении крупной взятки.

По решению суда, Новикова пробудет под домашним арестом в течение одного месяца и 24 суток, то есть по 3 июня 2024 года.

Ранее Таганский суд Москвы по делу о получении крупной взятки избрал профессору РАНХиГС Марине Телюкиной меру пресечения в виде запрета определённых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

