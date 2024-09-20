В Москве три человека погибли в результате ДТП с такси
Три человека погибли в результате аварии с такси в Москве. Об этом сообщила столичная прокуратура.
Отмечается, что ДТП произошло ночью на Мичуринском проспекте.
«В остановившийся на светофоре автомобиль такси врезался автомобиль "Форд" под управлением мужчины 1997 года рождения. В результате... погибли водитель автомобиля такси и две его пассажирки 2001 и 1998 года рождения», — сообщили в надзорном ведомстве.
По данным прокуратуры, водителю «Форда» и его пассажирке потребовалась медицинская помощь, отмечает 360.ru.
Позже пресс-служба столичного главка МВД сообщила РИА Новости, что число пострадавших увеличилось до четырех. По факту ДТП возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения управляющим автомобилем лицом, повлекшем по неосторожности смерть трех человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru