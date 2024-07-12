Замминистра промышленности и энергетики Алтайского края погиб в ДТП
Заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов погиб в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В сообщении говорится, что смертельная авария произошла 12 июля в Первомайском районе на 218 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт».
По предварительным данным автомобиль Toyota Camry выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Largus.
«Два человека погибли... В числе погибших... Локтюшов Владимир Михайлович. Он возвращался в Барнаул из служебной командировки», - указали в правительстве.
Ранее в республике Марий Эл в ДТП погиб чемпион мира по тайскому боксу Никита Чернов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме предложили блокировать рекламу услуг по незаконной выдаче документов мигрантам
- Более 60% опрошенных россиян считают идеальным отпуском пляжный отдых
- Умерла народная артистка России Любовь Стриженова
- Суд в Москве оштрафовал мужчину, выгнавшего девушку из метро из-за прически
- Певица Зара призвала переиздавать книги и перепевать песни времен ВОВ
- Замминистра промышленности и энергетики Алтайского края погиб в ДТП
- Биржевые цены на бензин поднялись до максимума с сентября
- Госдума попросила предоставить гражданство РФ сербскому добровольцу Крнетичу
- Система ПВО сбила беспилотник над Курской областью
- Мировой госдолг превысил 100 триллионов долларов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru