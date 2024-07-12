Замминистра промышленности и энергетики Алтайского края погиб в ДТП

Заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов погиб в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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В сообщении говорится, что смертельная авария произошла 12 июля в Первомайском районе на 218 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт».

По предварительным данным автомобиль Toyota Camry выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Largus.

«Два человека погибли... В числе погибших... Локтюшов Владимир Михайлович. Он возвращался в Барнаул из служебной командировки», - указали в правительстве.

Ранее в республике Марий Эл в ДТП погиб чемпион мира по тайскому боксу Никита Чернов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МВД Алтайского края: официальный Telegram-канал - t.me/mvd222
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