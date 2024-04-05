Заммэра Ракова: Московские врачи спасли 41 пациента после теракта в «Крокусе»

Столичные больницы приняли 94 пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Еще 13 пациентов поступили в федеральные стационары. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Благодаря тому, что вертолёты прилетали и улетали, не глуша двигатель, мы смогли эвакуировать 7 человек. Это были самые тяжёлые пациенты, и каждая секунда была на счету», — добавила она.

Вице-мэр также уточнила, что на сегодня в стационарах столицы остается 37 пациентов, трое из них в тяжелом состоянии.

