Заммэра Новоуральска застрелен
Заместитель главы города Новоуральск Свердловской области Михаил Черницкий обнаружен мертвым. Полиция расследует убийство из огнестрельного оружия, найден мертвым, возбуждено уголовное дело.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника руководителя регионального управления СК РФ Максима Чалкова.
«Следственным отделом по городу Алапаевск возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности"», - пояснил собеседник агентства.
Следователи считают, что смерть замглавы Новоуральска произошла, по предварительным данным, от ранения огнестрельным оружием.
Правоохранители изъяли возможное орудие преступления, назначили необходимые экспертизы. Начались допросы.
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