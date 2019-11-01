Момент убийства экс-мэра Киселёвска попал на видео

Несколько вооруженных людей ворвались на территорию частного дома Лаврентьева в поселке Верх-Чумыш. Жена Лаврентьева рассказала об этом мужу, после чего тот прихватил охотничье ружье, чтобы выйти во двор к незваным гостям, передает РЕН ТВ.

В результате, бывший мэр получил смертельное ранение, однако перед этим успел сам застрелить одного из злоумышленников, который умер на месте.

