Момент убийства экс-мэра Киселёвска попал на видео
Обнародовано видео убийство бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева. Этот момент зафиксировали камеры наблюдения. Преступление было совершено минувшей ночью.
Несколько вооруженных людей ворвались на территорию частного дома Лаврентьева в поселке Верх-Чумыш. Жена Лаврентьева рассказала об этом мужу, после чего тот прихватил охотничье ружье, чтобы выйти во двор к незваным гостям, передает РЕН ТВ.
В результате, бывший мэр получил смертельное ранение, однако перед этим успел сам застрелить одного из злоумышленников, который умер на месте.
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