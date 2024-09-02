Замкомандующего Ленинградским военным округом стал фигурантом дела о взятке

По данным следствия, занимая пост руководителя Департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, он «способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования» в российскую армию на сумму более 1,5 млрд рублей.

В ведомстве указали, что за это генерал-майор получил взятку на общую сумму свыше 20 млн рублей.

Кроме того, следователи проверяют законность приобретения многочисленных объектов недвижимости в Москве и Воронеже, которые принадлежат Муминджанову и членам его семьи - их общая стоимость которых превышает 120 млн рублей.

Отмечается, что замкомандующего Ленинградским военным округом был задержан.

Ранее адвокат Игорь Дюкин заявил, что экс-начальник главного управления связи Вооруженных сил РФ Вадим Шамарин, которому вменяются взятки на сумму 36 млн рублей, признал вину в получении 19 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

