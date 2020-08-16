«Заминированы» пять самолетов в Шереметьево

Лайнеры проверяют кинологи с собаками.

Аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

С ноября 2019 года в России активизировались пользователи, которые «минируют» самолеты, аэропорты, суды, школы, торговые центры и другие объекты.

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров пояснил НСН, что это один методов борьбы с телефонными террористами.

«Тема эта не первый раз поднимается, если помните, раньше ФСБ требовала доступ к мессенджерам. Но не думаю, что службу безопасности интересует любовная переписка наших граждан, личная жизнь не есть сфера её интересов. Это вопрос безопасности и борьба с терроризмом. Сейчас требует разрешения образовавшаяся серьезная проблема с ложными минированиями, ложными вызовами», - считает собеседник НСН.

