«Заминированы» пять самолетов в Шереметьево
Анонимный пользователь прислал сообщение о «минировании» пяти самолетов на стоянке аэропорта Шереметьево. Об информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о «минировании» пяти самолетов на стоянке», — сообщил источник.
Лайнеры проверяют кинологи с собаками.
Аэропорт продолжает работать в штатном режиме.
С ноября 2019 года в России активизировались пользователи, которые «минируют» самолеты, аэропорты, суды, школы, торговые центры и другие объекты.
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров пояснил НСН, что это один методов борьбы с телефонными террористами.
«Тема эта не первый раз поднимается, если помните, раньше ФСБ требовала доступ к мессенджерам. Но не думаю, что службу безопасности интересует любовная переписка наших граждан, личная жизнь не есть сфера её интересов. Это вопрос безопасности и борьба с терроризмом. Сейчас требует разрешения образовавшаяся серьезная проблема с ложными минированиями, ложными вызовами», - считает собеседник НСН.
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