Ветеран «Альфы» пояснил, зачем ФСБ доступ к переписке россиян

Центр оперативно-технический мероприятий ФСБ в августе 2019 года направил нескольким российским интернет-компаниям, входящим в реестр организаторов распространения информации, письма с требованием предоставить ключи для дешифровки переписки, а также организовать «круглосуточный удаленный доступ» к системам. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на источник на интернет-рынке.

Требования были направлены, в частности, «Авито», Rutube, российскому сообществу IT-специалистов «Хабрахабр» и другим компаниям.

Для чего это делается, так ли интересуют спецслужбы личные тайны россиян, об этом НСН спросила у президента Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковника Сергея Гончарова.

«Тема эта не первый раз поднимается, если помните раньше ФСБ требовала доступ к мессенджерам. Но не думаю, что службу безопасности интересует любовная переписка наших граждан, личная жизнь не есть сфера её интересов. Это вопрос безопасности и борьба с терроризмом. Сейчас требует разрешения образовавшаяся серьезная проблема с ложными минированиями, ложными вызовами», - считает собеседник НСН.

Волна звонков о «минированиях» началась в Москве в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи подобных ложных сообщений.