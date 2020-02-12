Ветеран «Альфы» пояснил, зачем ФСБ доступ к переписке россиян
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» уверил НСН, что ФСБ не интересуют тайны личной жизни россиян.
Центр оперативно-технический мероприятий ФСБ в августе 2019 года направил нескольким российским интернет-компаниям, входящим в реестр организаторов распространения информации, письма с требованием предоставить ключи для дешифровки переписки, а также организовать «круглосуточный удаленный доступ» к системам. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на источник на интернет-рынке.
Требования были направлены, в частности, «Авито», Rutube, российскому сообществу IT-специалистов «Хабрахабр» и другим компаниям.
Для чего это делается, так ли интересуют спецслужбы личные тайны россиян, об этом НСН спросила у президента Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковника Сергея Гончарова.
«Тема эта не первый раз поднимается, если помните раньше ФСБ требовала доступ к мессенджерам. Но не думаю, что службу безопасности интересует любовная переписка наших граждан, личная жизнь не есть сфера её интересов. Это вопрос безопасности и борьба с терроризмом. Сейчас требует разрешения образовавшаяся серьезная проблема с ложными минированиями, ложными вызовами», - считает собеседник НСН.
Волна звонков о «минированиях» началась в Москве в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи подобных ложных сообщений.
Впрочем, обращает внимание и дата запроса Центра оперативно-технический мероприятий ФСБ – лето прошлого года, когда Москву охватила протестная волна. Не исключено, что в сфере интересов спецслужб - оппозиционно настроенные россияне.
«Не представляю, какие суммы в итоге будут выставляться пользователям, потому что встает вопрос объема информации. Как он будет сохраняться, в каком количестве, я не представляю. Такими возможностями спецслужбы не обладают, а если возложить затраты на владельцев этих программ, то неминуем коллапс», - уверен Сергей Гончаров.
Закон Яровой действует с 1 июля 2018 года. Он обязывает операторов связи хранить переговоры, сообщения и трафик абонентов.
Согласно правилам, ФСБ может потребовать доступ к соответствующим данным у любой из компаний реестра операторов распространения информации, который включает около 200 компаний.
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