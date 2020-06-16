Замглавы Ульяновска подозревают в мошенничестве

Первый заместитель главы Ульяновска Михаил Сычев во вторник был задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по области.

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Как передает агентство, чиновника подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По предварительным данным, подозреваемый действовал совместно с организованной преступной группой.

По данным управления ФСБ, Сычев сейчас находится под арестом, его подвергают допросу в роли подозреваемого.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:Ульяновская ОбластьЧиновникиЗадержание
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