Замглавы Нефтеюганска задержали по подозрению в получении взятки
Уголовное дело по статье «получение взятки в крупном размере» возбудили в отношении заместителя главы города Нефтеюганска, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.
В сообщении ведомства имя чиновника не уточняется, однако в СМИ утверждают, что это Елена Абрамова, которая курирует в администрации города блок градостроительства и земельных отношений. Кроме того, уголовное дело возбуждено в отношении гендиректора одного из коммерческих предприятий по статье « дача взятки в крупном размере». В служебных помещениях, а также по месту их жительства проводятся обыски.
По версии следствия, в 2020 году подозреваемая получила от представителя коммерческого предприятия взятку в виде ювелирных изделий стоимостью более 230 тысяч рублей, за что незаконно обеспечила передачу фирме городских территорий в долгосрочную аренду.
«При передаче очередной части взятки в размере более одного миллиона рублей подозреваемые были задержаны», - добавили в ведомстве.
Ранее бывший замглавы Пенсионного фонда (ПФР) Алексей Иванов получил четыре года колонии за получение взятки в размере 4,5 млн рублей, сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,4 млн+40 096 / сут.
Умерли
235 тыс.+1 159 / сут.
Выздоровели
7,3 млн+29 318 / сут.
- Замглавы Нефтеюганска задержали по подозрению в получении взятки
- Главу Геленджика лишили права занимать должность
- Актёр из телешоу «Суд присяжных» умер от коронавируса
- В Санкт-Петербурге закончилась вакцина «Спутник Лайт»
- Стали известны первые результаты исследований детского «Спутника V»
- Жириновский призвал ввести уголовное наказание за отказ от вакцинации
- Лавров примет участие в саммите G20 в Риме
- Актёра Щербакова госпитализировали с пневмонией
- Шредер призвал Евросоюз прекратить винить в газовом кризисе Россию
- Контроль за соблюдением антиковидных мер усилили в столичных такси
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru