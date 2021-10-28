Замглавы Нефтеюганска задержали по подозрению в получении взятки

В сообщении ведомства имя чиновника не уточняется, однако в СМИ утверждают, что это Елена Абрамова, которая курирует в администрации города блок градостроительства и земельных отношений. Кроме того, уголовное дело возбуждено в отношении гендиректора одного из коммерческих предприятий по статье « дача взятки в крупном размере». В служебных помещениях, а также по месту их жительства проводятся обыски.

По версии следствия, в 2020 году подозреваемая получила от представителя коммерческого предприятия взятку в виде ювелирных изделий стоимостью более 230 тысяч рублей, за что незаконно обеспечила передачу фирме городских территорий в долгосрочную аренду.



«При передаче очередной части взятки в размере более одного миллиона рублей подозреваемые были задержаны», - добавили в ведомстве.

Ранее бывший замглавы Пенсионного фонда (ПФР) Алексей Иванов получил четыре года колонии за получение взятки в размере 4,5 млн рублей, сообщает Ura.ru.

