Замглавы МВД по Петербургу обвинили во взятках на 1,5 млн рублей

Заместитель начальника ГУ МВД по Петербургу Михаил Александров подозревается в получении взяток на общую сумму 1,5 млн рублей. Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что Александров был задержан накануне 30 октября в Ленинградской области. По данным следствия, он получал взятки от бизнесменов, занимающихся грузоперевозками в регионе.

Как пишет агентство, его обвиняют в получении трех взяток на сумму 55 тыс., 450 тыс. и 1 млн 55 тыс. рублей. При этом сам Александров не признает свою вину. В настоящее время следователи устанавливают круг лиц, причастных к коррупционным действиям.

Ранее сегодня сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя исправительной колонии № 2 в Костромской области по подозрению в получении взятки размером более 1 млн рублей.

