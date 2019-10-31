Начальник костромской колонии задержан за взятку в 1 млн рублей
Сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя исправительной колонии № 2 в Костромской области по подозрению в получении крупной взятки. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МВД, речь идёт о сумме более 1 миллиона рублей.
По данным ведомства, начальник ИК-2 брал деньги за смягчение условий содержания одного из осужденных, а также обещание помочь его условно-досрочному освобождению. Задержанный также помогал заключённым добывать запрещенную к передаче пищу, сотовые телефоны и другие вещи из чёрного списка, передает Газета.ру.
Начальник исправительного учреждения успел получить за свою лояльность и содействие около 600 тысяч рублей. Остальные деньги ему должны были передать после выполнения всех обещанных условий. Решается вопрос об аресте мздоимца в погонах.
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